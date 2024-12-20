Aydın'da bariyere çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Rıdvan Buçan'ın (34) kullandığı 09 EB 225 plakalı otomobil, Aydın-İzmir oto yolunda bariyere çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçtaki sürücünün eşi Derya Buçan'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü Buçan ve 6 yaşındaki çocuğu ise ambulansla Germencik İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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