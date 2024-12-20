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        Aydın'da bariyere çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 23:29 Güncelleme: 20.12.2024 - 23:34
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        Aydın'da bariyere çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Rıdvan Buçan'ın (34) kullandığı 09 EB 225 plakalı otomobil, Aydın-İzmir oto yolunda bariyere çarptı.

        Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, araçtaki sürücünün eşi Derya Buçan'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı sürücü Buçan ve 6 yaşındaki çocuğu ise ambulansla Germencik İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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