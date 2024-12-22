Aydın'da deve güreşi festivali düzenlendi

Zaman zaman sahiplerin ellinden kaçan develer, seyircilerin üzerine gelerek heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesince, Efeler ilçesindeki Ayter Güreş Arenası'nda gerçekleştirilen festival için Aydın ve çevre illerden 250 deve getirildi.

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