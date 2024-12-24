Aydın'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Işıklı Bulvarı'nda C.U'nun kullandığı 09 C 3382 plakalı otomobil, M.G. idaresindeki 09 APB 474 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü M.G. ve yolcu konumundaki Ç.O. yaralandı.
Yaralılar Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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