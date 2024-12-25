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        Aydın'da otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 18:21 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:22
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        Aydın'da otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Hıdırbeyli-Çamköy kara yolunda M.Ö'nün (70) kullandığı 35 HML 19 plakalı otomobil, karşı yöne geçerek K.K. (52) yönetimindeki 09 P 0059 plakalı servis minibüsüne çarptı.

        Kazada otomobilin sürücüsü M.Ö ile yolcu konumundaki H.Ö. (63) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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