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        Germencik'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 09:11 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:11
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        Germencik'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri semt pazarında cep telefonu çalınan vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Pazardaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli B.T'yi yakaladı.

        ​​​​​​​Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Çalınan telefonlar ise sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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