AK Parti Aydın İl Kongresi 10 Ocak'ta yapılacak

AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, partisinin 8. il kongresinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Ocak'ta yapılacağını söyledi.

Ökten, il binasında düzenlendiği basın toplantısında, 10 Ocak Cuma günü Atatürk Spor Salonu'nda, Aydın'a ve AK Parti'ye yakışır coşkulu bir kongre yapacaklarını belirtti.

Görevini eski AK Parti Aydın milletvekili Mehmet Erdem'e devredeceğini vurgulayan Ökten, "Parti kurulduğu günden bugüne elimizden geleni yaptık. Ben inanıyorum ki AK Parti hem Aydın'da hem Türkiye'de geçtiğimiz 31 Mart'ın yaralarını sararak çok güçlü bir şekilde kendisini ortaya koyacaktır. Biz her daim beraberiz. AK Parti'de ayrı gayrı yoktur. AK Parti'de birlik beraberlik vardır." dedi.

Ökten, kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını sözlerine ekledi. Erdem ise siyasetin kısa mesafe koşusu olmadığını ifade etti. AK Parti'de siyaset yapanların maraton koşucularına benzeten Erdem, "Onun için nefesimizin kuvvetli olması lazım. Kısa mesafe koşucuları için müsabaka hemen biter. Ama bizim coşkumuz çok uzun sürüyor. Hatta öyle ki bir ömrü kapsayan siyasi bir yaşam olabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir bakın; hayatını, gençliğini, bütün ömrünü vermiş." diye konuştu.