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        Aydın'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 08:31 Güncelleme: 21.01.2025 - 08:31
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        Aydın'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Mustafa S. idaresindeki 35 HB 7111 plakalı kamyon ile Suat Savran'ın yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Pınardere mevkisinde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobil sürücüsü Savran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı kamyon sürücüsünü ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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