Aydın'da otomobil park halindeki araca çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralan sürücüler Soysal ve Kirişçi ile otomobilde bulunan A.U.B.D. (13) ve M.C.D. (16), Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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