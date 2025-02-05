Aydın'da kamyonun kopardığı kabloya takılan kişi düşerek yaralandı

Görüntülerde, hurda yüklü kamyonun sokaktan geçtiği, o esnada yaya olarak sokağa inen Özben'in yere düşerek yaralandığı anlar görüldü.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

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