Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da kamyonun kopardığı kabloya takılan kişi düşerek yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kamyonun kopardığı kabloya ayağı takılan kişi düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 23:10 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da kamyonun kopardığı kabloya takılan kişi düşerek yaralandı
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kamyonun kopardığı kabloya ayağı takılan kişi düşerek yaralandı.

        A.Ö'nün kullandığı 09 AJ 742 plakalı hurda yüklü kamyon, Yeni Sanayi Mahallesi 505 Sokak'ta, Türk Telekoma ait kabloyu kopardı.

        Sokaktan yaya olarak geçen Haldun Özben (51), ayağı kabloya takılarak yere düştü.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

        Düşme anında kafasını yere çarparak yaralanan ve Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Özben, müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

        A.Ö, ekiplerce ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, hurda yüklü kamyonun sokaktan geçtiği, o esnada yaya olarak sokağa inen Özben'in yere düşerek yaralandığı anlar görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        Mourinho'dan sakatlık sözleri!
        Mourinho'dan sakatlık sözleri!
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti

        Benzer Haberler

        Şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen'in ailesine acı haber verildi
        Şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen'in ailesine acı haber verildi
        Aydın'a şehit ateşi düştü
        Aydın'a şehit ateşi düştü
        Aydın'da tır şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Aydın'da tır şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Demirci Mehmet Efe, vefatının 64. yılında Nazilli'de anıldı
        Demirci Mehmet Efe, vefatının 64. yılında Nazilli'de anıldı
        Aydın'da kaçak kazıya 10 gözaltı
        Aydın'da kaçak kazıya 10 gözaltı
        Efeler'de dron destekli trafik uygulaması
        Efeler'de dron destekli trafik uygulaması