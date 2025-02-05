Aydın'da kamyonun kopardığı kabloya takılan kişi düşerek yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kamyonun kopardığı kabloya ayağı takılan kişi düşerek yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kamyonun kopardığı kabloya ayağı takılan kişi düşerek yaralandı.
A.Ö'nün kullandığı 09 AJ 742 plakalı hurda yüklü kamyon, Yeni Sanayi Mahallesi 505 Sokak'ta, Türk Telekoma ait kabloyu kopardı.
Sokaktan yaya olarak geçen Haldun Özben (51), ayağı kabloya takılarak yere düştü.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Düşme anında kafasını yere çarparak yaralanan ve Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Özben, müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
A.Ö, ekiplerce ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, hurda yüklü kamyonun sokaktan geçtiği, o esnada yaya olarak sokağa inen Özben'in yere düşerek yaralandığı anlar görüldü.
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