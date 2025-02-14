Efeler'de evde çıkan yangın söndürüldü

Yangın sırasında evde bulunan B.A. ve 3 yaşındaki çocuğu kendi imkanlarıyla binadan çıktı. B.A. gözyaşı döktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeni Mahalle'de Hüsam Elfelci'nin oturduğu iki katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.