Efeler'de evde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Yeni Mahalle'de Hüsam Elfelci'nin oturduğu iki katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan B.A. ve 3 yaşındaki çocuğu kendi imkanlarıyla binadan çıktı. B.A. gözyaşı döktü.
Ekiplerce söndürülen yangın hasar oluşturdu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.