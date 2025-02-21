Aydın'da motosiklet uygulaması yapıldı
Aydın'da motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yapıldı.
Aydın'da motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.
Motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde 50 araç ve sürücü sorgulandı.
Uygulamada eksiklikleri bulunan 3 sürücüye cezai işlem uygulandı.
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