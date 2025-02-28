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        Aydın'da ramazan ayı fener alayıyla karşılandı

        Aydın'da ramazan ayını karşılamak amacıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 21:41 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:58
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        Aydın'da ramazan ayı fener alayıyla karşılandı
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        Aydın'da ramazan ayını karşılamak amacıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Vatandaşlar, Efeler İlçe Müftülüğü öncülüğünde Girne Mahallesi'ndeki Yavuz Selim Camisi önünde toplandı.

        Burada "Hoş geldin ya şehri ramazan" yazılı pankart açan vatandaşlar, Türk bayrakları ve el feneriyle Külliye Camisi'ne kadar ilahi söyleyerek yürüdü.

        Yürüyüşte bazı çocuklar ise geleneksel kıyafetler giydi.

        Etkinliğin ardından dua edildi, gökyüzüne dilek fenerleri bırakıldı.

        Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, etkinlikteki konuşmasında, ramazan ayını karşılamak için böyle organizasyon yaptıklarını belirterek, "Aydın'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Önemli olan hep birlikte bu ramazan ayı atmosferini yaşamak. Yüce Rabb'im hepimize ramazan ayının bereketinden ve rahmetinden istifade edebilmeyi nasip etsin." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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