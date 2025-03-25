Aydın'da kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kardeşini tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, A.C.Ö, kardeşi F.Ö. ile Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.C.Ö, tabancayla ateş ettiği kardeşini yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

A.C.Ö'nün, 2022 yılında kardeşi ve yeğeni tarafından öldürüldüğü iddia edilen oğlunun intikamını almak istediği öne sürüldü.

​​​​​​​- Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Oto yıkama dükkanının güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki kardeşin tartıştığı ve kavga ettiği anlar ile A.C.Ö'nün kardeşini silahla yaralaması yer aldı.