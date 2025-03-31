Aydın'da üniversite öğrencisinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi kadının, arkadaşının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi kadının, arkadaşının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Büşra Cin'in (24), evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Ö.K'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Ö.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemi tamamlanan Cin'in cenazesinin Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.
- Olay
Ö.K. (29), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, sabah Karaçay Mahallesi 255 Sokak'taki evine geldiğinde, misafir ettiği arkadaşı Büşra Cin'i (24) yatakta tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirmişti.
Sağlık ekipleri tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi, otopsi için morga gönderilmişti.
Ö.K, ifadesi alınmak üzere Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.
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