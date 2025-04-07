Aydın'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni, Girne Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Hanife Acıçimen'e (77) çarptı. Haber verilmesiyle bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, incelemenin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bir süre durdurulan tren seferleri, çalışmaların ardından normale döndü.
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