AK Part'li Erdem'den, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Erdem, açıklamasında, 2002 yılından 2024 yılına kadar yapılan bütün seçimleri ve referandumları kazanan, milletin oylarıyla ve destekleriyle iktidar olan AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "cunta yönetimi" demenin siyaseten hadsizlik, vicdansızlık ve insafsızlık olduğunu belirtti.

Cunta yönetimi anlayışını desteklemenin CHP'nin siyasi geleneği olduğunu savunan Erdem, şunları kaydetti:

"1960 askeri darbesi öncesi ve sonrasında CHP'nin söylem ve eylemleriyle darbeye nasıl destek verdiğini, rahmetli Başvekil Adnan Menderes ve bakanları Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'nun uydurma suçlamalarla yargılanıp asıldıklarını aziz milletimiz kıyamete kadar unutmayacak. 28 Şubat postmodern darbe sürecinde CHP ve yandaşları darbenin ana destekçileri oldular. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 'senaryo' ve 'tiyatro' söylemlerini dile getiren yine CHP oldu."