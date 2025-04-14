Kuşadası'nda futbol turnuvası düzenlendi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mahallelinin düzenlediği futbol turnuvası başladı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mahallelinin düzenlediği futbol turnuvası başladı.
Güzelçamlılılar Derneği ve Güzelçamlı Muhtarlığı ortaklığındaki futbol turnuvasında 7 takım yer alıyor.
Güzelçamlı Stadı'nda başlayan müsabakalara mahalleli ilgi gösterdi.
Turnuva 4 Mayıs'ta oynanacak final maçıyla sona erecek.
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