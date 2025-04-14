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        Kuşadası'nda futbol turnuvası düzenlendi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mahallelinin düzenlediği futbol turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:37
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        Kuşadası'nda futbol turnuvası düzenlendi
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mahallelinin düzenlediği futbol turnuvası başladı.

        Güzelçamlılılar Derneği ve Güzelçamlı Muhtarlığı ortaklığındaki futbol turnuvasında 7 takım yer alıyor.

        Güzelçamlı Stadı'nda başlayan müsabakalara mahalleli ilgi gösterdi.

        Turnuva 4 Mayıs'ta oynanacak final maçıyla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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