Aydın'da balkondan düşen genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde balkondan düşerek ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde balkondan düşerek ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Serkan A. (29), 6 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle Serdaroğlu Mahallesi Gazi Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katındaki balkonundan beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Serkan A, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Serkan A'nın cenazesi Karatepe Mahallesi'nde toprağa verildi.
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