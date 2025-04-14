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        Aydın'da balkondan düşen genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Aydın'ın Köşk ilçesinde balkondan düşerek ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 19:59 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:59
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        Aydın'da balkondan düşen genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde balkondan düşerek ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Serkan A. (29), 6 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle Serdaroğlu Mahallesi Gazi Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katındaki balkonundan beton zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Serkan A, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Serkan A'nın cenazesi Karatepe Mahallesi'nde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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