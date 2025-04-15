Aydın'da Turizm Haftası kutlandı

Aydın'da Turizm Haftası kapsamında etkinlik yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir'in valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Atatürk Kent Meydanı'ndaki fuarın açılışı yapıldı.

Fuarda oteller, turizm acenteleri ve Yörük dernekleri stant açtı.

Burada konuşma yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın'da turizmin gelişmesi ve 12 aya yayılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Canbolat, turizmin, ekonomik kalkınmadan kültürler arası diyaloğa, teknolojik gelişmeden çevre ve tarihi mirasın korunmasına, uzlaşma kültürünün yayılmasından dünya barışına kadar insanlığa birçok alanda katkılar sunduğunu ifade etti.

Kentte 489 konaklama tesisi olduğuna dikkati çeken Canbolat, "Aydın geneli toplam seyahat acente sayısı 280'dir. 2024 yılında ilimize günü birlik toplam 5 milyon 607 bin 336 turist gelmiştir. Bu yıl bu sayının çok daha yükseklere çıkacağı tahmin edilmektedir." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir ise Turizm Haftası'nın kültürel mirasın tanıtılması, doğal güzelliklerin korunması ve turizmin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlanması açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de turizmin bir haftaya sığdırılmayacak kadar önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Halk oyunları gösterisinin ardından katılımcılar stantları gezdi.