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        Kuşadası merkezinde domuz sürüsü görüntülendi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi merkezine inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 19:21 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:21
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        Kuşadası merkezinde domuz sürüsü görüntülendi
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesi merkezine inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Ormanlık alandan çıktığı tahmin edilen domuz ve yavruları, Kuşadası ilçe merkezindeki Marina mevkisine kadar geldi.

        Araçların geçtiği caddeden geçip kaldırıma çıkan domuzlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kayıtlarda, domuzların insanlara aldırış etmeden kaldırımdan geçtiği görülüyor.

        Geçen günlerde de ilçe merkezinde domuz sürüsü görülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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