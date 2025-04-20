Göztepe'nin eski futbolcusu İbrahim Ertin hayatını kaybetti
–Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin (74), Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
–Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin (74), Aydın’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
İncirliova ilçesinde evinde kalp krizi geçiren İbrahim Ertin (74), Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ertin, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ertin, Göztepe formasıyla 1974-1975, 1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında mücadele etti.
Ertin’in cenazesi, yarın İncirliova Çarşı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.
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