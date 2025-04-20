Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Göztepe'nin eski futbolcusu İbrahim Ertin hayatını kaybetti

        –Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin (74), Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 22:20 Güncelleme: 20.04.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe'nin eski futbolcusu İbrahim Ertin hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin (74), Aydın’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        İncirliova ilçesinde evinde kalp krizi geçiren İbrahim Ertin (74), Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ertin, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Ertin, Göztepe formasıyla 1974-1975, 1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında mücadele etti.

        Ertin’in cenazesi, yarın İncirliova Çarşı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süs havuzunda elektriğe kapıldılar
        Süs havuzunda elektriğe kapıldılar
        Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
        Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        "Yaptığımız hataların bedelini ödedik"
        "Yaptığımız hataların bedelini ödedik"
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu

        Benzer Haberler

        Aydın'da, Gazze'ye destek mitingi düzenlendi
        Aydın'da, Gazze'ye destek mitingi düzenlendi
        Kuşadası merkezinde domuz sürüsü görüntülendi
        Kuşadası merkezinde domuz sürüsü görüntülendi
        Göztepe'nin eski futbolcusu İbrahim Ertin hayatını kaybetti
        Göztepe'nin eski futbolcusu İbrahim Ertin hayatını kaybetti
        Kuşadasıspor düşme potasından kurtulamadı
        Kuşadasıspor düşme potasından kurtulamadı
        Nazillispor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-6
        Nazillispor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-6
        Güreşlere katıldığı boğasının boynuz darbeleriyle öldü
        Güreşlere katıldığı boğasının boynuz darbeleriyle öldü