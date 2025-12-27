Habertürk
        Aydın'da firari hükümlü evindeki çekyatın içinde yakalandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevi firarisi, evindeki çekyatın içinde saklanırken yakalandı.

        27.12.2025 - 22:50
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden hırsızlık suçundan hükümlü İ.Y'nin Girne Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi.

        Eve operasyon yapan ekipler, İ.Y'yi çekyatın içinde buldu.

        Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

