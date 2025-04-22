Efeler'de kaybolan kadın arazide bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın bir gün sonra arazide bulundu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın bir gün sonra arazide bulundu.
Alınan bilgiye göre, Dalama Mahallesi'nde yaşayan ve 20 Nisan'da çilek toplamak için evden ayrılan K.U'dan (49) haber alamayan eşi R.U. (64) durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine jandarma ekipleri ile gönüllüler arama çalışması başlattı.
K.U, evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki arazide bulundu. Sağlık durumu iyi olan K.U'nun dönüşte yolu hatırlamakta güçlük çektiğini, yönünü kaybettiğini söylediği öğrenildi.
K.U. tedbir amacıyla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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