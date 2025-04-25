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        Aydın'da yol yenileme çalışmasında insan kemikleri bulundu

        Aydın'da Tralleis Antik Kenti'ne yakın bölgede belediyenin yol yenileme çalışmasında insan kemikleri bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 21:16 Güncelleme: 25.04.2025 - 21:16
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        Aydın'da yol yenileme çalışmasında insan kemikleri bulundu
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        Aydın'da Tralleis Antik Kenti'ne yakın bölgede belediyenin yol yenileme çalışmasında insan kemikleri bulundu.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde, bölge arkeolojik sit alanı olduğu için Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri eşliğinde yol yenileme çalışması yaptı.

        Tralleis Antik Kenti'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede yer alan çalışma esnasında, büyük boyuttaki taşların arasında öldükten sonra yakılan insanların kül ve kemiklerinin koyulduğu kremasyon küpler çıktı.

        Küpleri inceleyen müze görevlileri, çok sayıda kemik buldu.

        Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ve kemikler, Müze Müdürlüğüne götürüldü.

        Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Özer Aksoy, gazetecilere, mahallede daha önceki yıllarda yapılan yol kazılarında da benzer buluntuların çıktığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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