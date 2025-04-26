Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik Ata Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, aramalarda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 50 lira ele geçirdi.
Şüpheliler Ç.K. (37) ve O.K. (26) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K. tutuklandı, Ç.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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