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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 18:04 Güncelleme: 26.04.2025 - 18:04
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik Ata Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, aramalarda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 50 lira ele geçirdi.

        Şüpheliler Ç.K. (37) ve O.K. (26) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K. tutuklandı, Ç.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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