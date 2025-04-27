Aydın'da cinayet zanlısı tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Armutlu Mahallesi'nde dün, Timuçin İpçi'nin (43) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan F.Ü'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Kazayla oldu" cevabını verdi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Armutlu Mahallesi'nde dün, F.Ü. (47) ile Timuçin İpçi (43) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü, yanında bulunan av tüfeğiyle İpçi'ye ateş etmişti.
Sağlık ekipleri, İpçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlemiş, F.Ü. ise İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınmıştı.
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