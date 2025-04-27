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        Aydın'da cinayet zanlısı tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 20:03 Güncelleme: 27.04.2025 - 20:03
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        Aydın'da cinayet zanlısı tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Armutlu Mahallesi'nde dün, Timuçin İpçi'nin (43) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan F.Ü'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Kazayla oldu" cevabını verdi.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Armutlu Mahallesi'nde dün, F.Ü. (47) ile Timuçin İpçi (43) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü, yanında bulunan av tüfeğiyle İpçi'ye ateş etmişti.

        Sağlık ekipleri, İpçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlemiş, F.Ü. ise İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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