Aydın merkezli "kripto para borsası dolandırıcılığı" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Aydın merkezli Antalya, Ankara ve Karabük'te düzenlenen kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kripto para sisteminden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelileri belirledi.

Aydın, Antalya, Ankara ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri, çok sayıda kripto cüzdan ve kripto borsaları arası transferle akladıkları belirtildi.

MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında 292 milyon 803 bin liralık hareketlilik, söz konusu kripto para cüzdanlarının işlem hacminin ise 11 milyar 180 milyon olduğu öğrenildi.