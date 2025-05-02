Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, İlarya Zararsız'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında libero İlarya Zararsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Birlikte güzel başarılara." ifadeleri kullanıldı.

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