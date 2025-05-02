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        Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, İlarya Zararsız'ı transfer etti

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, libero İlarya Zararsız'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:41 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:57
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, İlarya Zararsız'ı transfer etti
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, libero İlarya Zararsız'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında libero İlarya Zararsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Birlikte güzel başarılara." ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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