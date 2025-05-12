Söke'de Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ise ilçenin tüm mahallelerinde şenlik yapmaya önem gösterdiklerini söyledi.

Söke'nin Ovacık yaylasında yapılan şenlikte Karadeniz türküleri seslendirildi, yöresel kıyafet giyen vatandaşlar tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

Söke Karadenizliler Derneği, Kuşadası Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği tarafından Karadeniz Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

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