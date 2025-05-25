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        Şehre inen yaban domuzlarına karşı termal kameralı dronlarla mücadele

        FERDİ UZUN - Aydın'da şehir merkezine inen domuzlar, yaban ve şehir hayatının korunması amacıyla termal kameralı dronlarla belirlenip toplanıyor. Şehirden uzaklaştırılan domuzlar, doğal ortamlarına salınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:11 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:17
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        Şehre inen yaban domuzlarına karşı termal kameralı dronlarla mücadele
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        FERDİ UZUN - Aydın'da şehir merkezine inen domuzlar, yaban ve şehir hayatının korunması amacıyla termal kameralı dronlarla belirlenip toplanıyor. Şehirden uzaklaştırılan domuzlar, doğal ortamlarına salınıyor.

        Ege'nin turistik yerleri Aydın'ın Kuşadası ve Didim, Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde şehir merkezine inen domuz sayısında artış görülüyor.

        Sokaklarda domuzlarla karşılaşanlar, alışılmamış durumu cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaşıyor. Bazı vatandaşlar ise genellikle sürü halinde olan, saldırma ihtimalleri bulunan hayvanlardan uzak durmayı tercih ediyor. Domuzlar, tarım alanları için de tehdit oluşturuyor.

        Şehre kadar inen domuzlar için mücadele başlatan Doğa Koruma ve Milli Park Genel Müdürlüğü, özellikle yerleşim yerlerinde hayvanların beslenmemesinin önemine dikkati çekiyor.

        Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban domuzlarının toplanması için çalışmalar yürütüyor.

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde termal kamera özellikli dronlarla domuzların yoğun olduğu noktaları belirleyen ekipler, Ege, Kadınlar Denizi, Yavansu, Güzelçamlı ve Davutlar Mahallelerine tuzaklı kafesler kurdu. Yakalanan domuzlar, şehirden uzakta doğal ortamlarına salınıyor.

        - Yavru büyütme dönemlerinde hareketlilik artıyor

        Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Egemen İşcan, AA muhabirine, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda hayvan çeşitliliğinin yoğun olduğunu söyledi.

        İşcan, mayıs ve haziran aylarının domuzların yavru büyütme dönemi olduğunu belirterek, "Bu aylarda besin bulma amacıyla yaban domuzlarının hareketlilikleri çok fazla. Kuşadası gibi yaban yaşam alanlarıyla sınırlayıcı özellikleri bulunmayan ilçelerimizde, Söke, Kuşadası, Didim gibi ilçelerde yerleşim yerleri içine yaban domuzlarının girişlerini görüyoruz. Son dönemde de artan popülasyon nedeniyle bu sayı oldukça fazla. Biz de bunun üzerine gerekli aksiyonlarımızı almış bulunuyoruz." diye konuştu.

        İşcan, termal kameralarla yaban domuzlarının yuvalama alanlarını da tespit ettiklerini dile getirerek, şunları anlattı:

        "Kullandıkları güzergahları tespit ettik ve buralar üzerine yoğunlaştık. Yaban domuzlarını yerleşim yeri dışında tutmak için yaban yaşam alanlarında yemleme faaliyetlerine ağırlık verdik. Yerleşim alanlarına kafesler kurduk. Yakalayıp yerleşim alanları dışına çıkarmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız hem halkın güvenliği hem yaban hayatının geliştirilmesi için aralıksız devam ediyor."

        - "Mamayla beslemeyin" çağrısı

        Bazı vatandaşların hazır mamayla domuzları beslediğine, bunun da doğal yaşam için yanlış olduğuna dikkati çeken İşcan, "Adı üzerinde yaban hayvanı fakat sanki evcil hayvanlarımızmış gibi elden beslemeye alıştırdık bu hayvanlarımızı. Onlar da içgüdülerinden ayrılarak sanki evcil hayvan gibi davranıyorlar, mama bekliyorlar, insanlarımızı rahatsız ediyorlar. Maalesef kedi ve köpek mamalarıyla yaban hayvanı beslemeye çalışıyorlar. Bu çok yanlış. Vatandaşlarımızdan ricamız, istenmeyen olaylar yaşanmadan bu alışkanlıklarına son vermeleri." ifadelerini kullandı.

        İşcan, yaklaşık 1 ay önce başladıkları çalışmalarda şu ana kadar 50 domuzu yakalayıp doğal alanına bıraktıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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