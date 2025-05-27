Efeler'de aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Kemer Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Parkı'ndaki aydınlatma direği henüz belirlenemeyen bir nedenle bankta oturan N.B. (60) ile H.B.Ç'nin (51) üzerine devrildi.

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