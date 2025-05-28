Efeler'de Yörük Ali Efe ve Kuvayi Milliye paneli düzenlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Yörük Ali Efe ve Kuvayi Milliye konulu panel gerçekleştirildi.

Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'ndeki panelde konuşan Yörük Ali Efe'nin torunu eski Uşak Valisi Kayhan Kavas, Yörük Ali Efe ve Kuvayi Milliye kahramanlarının hiçbir menfaat gözetmeksizin Milli Mücadele ateşini yaktığını, vatanı düşmandan korumak için silaha sarıldığını anlattı.

Kavas, bu kahramanların vefa beklediğini ifade ederek, "Onları yetişmekte olan kuşaklara anlatmamızı istiyorlar. Onlar halk kahramanları, halkın içinden çıkmış insanlar ve hiçbir menfaat beklememiş insanlar." diye konuştu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Günver Güneş ve emekli Albay Fatih Özkurt da birer konuşma yaptı.

Panele Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, siyasi parti temsilcileri ve Yörük dernekleri de katıldı.