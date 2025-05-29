Kuşadası'ndan yüzerek Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı İçmeler Koyu'nda bir kadının can simidi ve paletle denize açılmaya hazırlandığını fark etti.

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