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        Aydın'da rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde, ücretsiz yapılması gereken cenaze yıkama işlemleri için vatandaşlardan para talep ettiği ileri sürülen gassal tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 22:09 Güncelleme: 07.06.2025 - 22:09
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        Aydın'da rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
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        Aydın’ın Söke ilçesinde, ücretsiz yapılması gereken cenaze yıkama işlemleri için vatandaşlardan para talep ettiği ileri sürülen gassal tutuklandı.

        Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde gassal olarak görev yapan L.M. hakkında, ücretsiz olması gereken cenaze işlemleri karşılığında para aldığı yönünde CİMER’e çok sayıda ihbar yapıldı.

        İhbarların ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ve tanık ifadeleri incelendi.

        Şüpheli hakkında “rüşvet” suçundan adli işlem başlatıldı.

        Gözaltına alınan L.M emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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