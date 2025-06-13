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        Aydın'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 22:08 Güncelleme: 13.06.2025 - 22:08
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        Aydın'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Aydın B'nin (54) kullandığı 09 ABS 879 plakalı kamyonet, Sandıklı Mahallesi Vatan Caddesi'nde Özgür D. (48) yönetimindeki 09 DB 409 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada Özgür D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan motosiklette yolcu konumundaki Gökhan D. (39) ile kamyonet sürücüsü ambulansla Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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