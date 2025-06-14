Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Aydın'da Jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:39 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'da Jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Valilik önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Aldemir, Jandarma Genel Komutanlığı'nın başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihi olduğunu belirterek, "Kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.

        Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı başladı!
        Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı başladı!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!

        Benzer Haberler

        Aydın'da firari hükümlü İHA destekli operasyonla yakalandı
        Aydın'da firari hükümlü İHA destekli operasyonla yakalandı
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı
        Aydın'da Filistin için oturma eylemi
        Aydın'da Filistin için oturma eylemi
        Aydın'da Filistin'e destek olmak için oturma eylemi yapıldı
        Aydın'da Filistin'e destek olmak için oturma eylemi yapıldı
        Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
        Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
        Aydın'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti