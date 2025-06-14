Aydın'da Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Aydın'da Jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Valilik önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Aldemir, Jandarma Genel Komutanlığı'nın başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihi olduğunu belirterek, "Kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.

Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi de katıldı.