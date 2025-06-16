Aydın'da motosikletin yayaya çarpma anı araç kamerasında

Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen kadını fark eden otomobilin yavaşladığı daha sonra otomobilin sağından gelen motosikletin kadına çarptığı anlar yer aldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise seyir halindeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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