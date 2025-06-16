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        Aydın'da motosikletin yayaya çarpma anı araç kamerasında

        Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin kadına çarpma anı otomobil kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 21:40 Güncelleme: 16.06.2025 - 21:40
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        Aydın'da motosikletin yayaya çarpma anı araç kamerasında
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        Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin kadına çarpma anı otomobil kamerasınca kaydedildi.

        H.B. idaresindeki 09 ADF 354 plakalı motosiklet, İstasyon Caddesi'nde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan G.D'ye çarptı.

        Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan G.D, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise seyir halindeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen kadını fark eden otomobilin yavaşladığı daha sonra otomobilin sağından gelen motosikletin kadına çarptığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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