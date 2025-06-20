AK Parti'li Savaş'tan "Dalama Çayı Suyu Projesi"ne ilişkin açıklama

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Muğla Dalaman Çayı'ndaki suyun tünelle Kemer Barajı'na aktarma projesinin hayata geçmesiyle Aydın'ın olası kuraklık sorununun çözüleceğini söyledi.

Savaş, açıklamasında, Dalaman Çayı'ndan Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'na 30 kilometrelik tünelle su aktarım projesinin yapımının hız kazandığını belirtti.

Proje için gerekli olan havzalararası ve havza içi su transferlerini mümkün kılan kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğine dikkati çeken Savaş, "Böylece Aydın'ımızın tarımsal geleceğini kurtaracak projemizde önemli bir eşik daha geçilmiş oldu. Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci dahil projemizin hazırlık aşamalarını 2025 yılı sonuna kadar bitirilmesinin ardından da 2026 yılı yatırım programına alınması için gerekli temaslarda bulunuyoruz. Projemiz sayesinde bereketli topraklarımızdan elde ettiğimiz ürünlerin verimi artacak, tarımsal hasılamızda ciddi yükselişler yaşanacak ve Aydın ovamızın kaderi değişecektir." ifadelerini kullandı.