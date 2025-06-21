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        Aydın'da ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 22:21 Güncelleme: 21.06.2025 - 22:21
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        Aydın'da ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınındaki ziraat alanı ve makilikte dün çıkan yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale devam etti.

        Kontrol altına alınan yangında 320 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

        Efeler ilçesindeki Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınındaki ziraat alanı ve makilikte dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

        Bölgede incelemede bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bademli Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliye edildiğini, 3 kişinin dumandan etkilendiğini söylemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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