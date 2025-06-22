Aydın'da ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Aydın'ın Söke ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bağarası Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına havadan 5 helikopter ve 5 uçak da destek veriyor.
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