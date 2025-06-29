GÜNCELLEME - Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 4 helikopter, 3 uçak ve 11 arazözle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.
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