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        GÜNCELLEME - Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:58
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        GÜNCELLEME - Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 4 helikopter, 3 uçak ve 11 arazözle müdahale edildi.

        Kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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