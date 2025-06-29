Aydın'da zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan da yangın bölgesinde inceleme yaptı.

İsabeyli Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

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