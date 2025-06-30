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        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında yangın çıktı

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 01:47 Güncelleme: 30.06.2025 - 01:47
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        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında yangın çıktı
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        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Alınan bilgiye göre, Eskihisar Mahallesinin üst kısmındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ulaşımın zor olduğu bölgede yangına güçlükle müdahale ediyor.

        Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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