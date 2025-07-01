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        Aydın ve İzmir'de, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki

        Aydın ve İzmir'de, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan mizah dergisi ve sorumlularına tepki gösterildi, haklarında suç duyurusunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 19:58 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:58
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        Aydın ve İzmir'de, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki
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        Aydın ve İzmir'de, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan mizah dergisi ve sorumlularına tepki gösterildi, haklarında suç duyurusunda bulunuldu.

        Aydın Adliyesi önünde toplanan Aydın Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, söz konusu dergide yer alan karikatürle ilgili suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

        Grup adına gazetecilere açıklama yapan İHH Aydın Şubesi Başkanı Necati Saray, ifade özgürlüğü adı altında, inançlara ve kutsal değerlere yönelik hakaretleri kabul etmediklerini vurguladı.

        Söz konusu yayının milyonlarca Müslümanın kalbinde derin bir yara açtığını söyleyen Saray, "Dini değerlerimize yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bu tür yaklaşımları mizah ya da eleştiri olarak nitelendirmek mümkün değildir. Aksine, bu durum bilinçli bir provokasyon ve İslam düşmanlığının pervasızca dışavurumdur." dedi.

        Saray, kutsal değerlere yönelik saygısızlıkların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, her türlü nefret söylemine karşı hukuki ve vicdani duruşlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        - İzmir

        İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Başkanı Gökhan Temur da açıklamasında, söz konusu yayının ne mizah ne sanat ne de ifade özgürlüğüyle açıklanabileceğini belirterek, kutsal değerlere yapılan bu saldırının toplum vicdanında asla karşılık bulamayacağını vurguladı.

        Mizah maskesi altındaki nefret suçunu kınadıklarını belirten Temur, "Mizah maskesi ardına saklanarak Peygamber Efendimize yönelik gerçekleştirilen bu ahlaksız ve tahrik edici saldırı sadece inançlarımıza değil, aynı zamanda toplumsal barış ve kardeşliğimize de yöneltilmiş açık bir nefret suçu, toplum değerlerimize hakarettir ve inançlarımıza karşı bir savaş ilanıdır. Unutulmamalıdır ki Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir. Hiçbir maskenin, hiçbir ideolojinin, bu çizgiyi aşmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Temur, toplumu ayrıştırmayı ve nefret iklimi oluşturmayı hedefleyen bu tür girişimlere karşı kararlılıkla ve tavizsiz bir duruşla mücadele etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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