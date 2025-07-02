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        GÜNCELLEME - Aydın'da tarım alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Çine ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:09 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:09
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        GÜNCELLEME - Aydın'da tarım alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kırksakallar Mahallesi'nin üst kısmındaki tarım alanı ve makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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