Aydın'da vatandaşlara aşure ikram edildi
AK Parti Aydın İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
AK Parti Aydın İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Bey Camisinin önünde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 2 bin 500 kişilik aşure ikramı yapıldı.
Programa AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler katıldı.
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