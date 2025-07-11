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        Aydın'da vatandaşlara aşure ikram edildi

        AK Parti Aydın İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:40 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:54
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        Aydın'da vatandaşlara aşure ikram edildi
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        AK Parti Aydın İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Bey Camisinin önünde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 2 bin 500 kişilik aşure ikramı yapıldı.

        Programa AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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