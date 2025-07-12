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        Söke'de minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        –Aydın'ın Söke ilçesinde yabancı plakalı minibüsün motosiklete arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 01:01 Güncelleme: 12.07.2025 - 01:01
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        Söke'de minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        –Aydın'ın Söke ilçesinde yabancı plakalı minibüsün motosiklete arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        H.T. idaresindeki yabancı plakalı minibüs, sürücüsünün adı öğrenilemeyen ve plakasız motosiklete Söke-Bağarası kara yolu arıtma tesisi mevkisinde arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada çarpmanın etkisiyle motosikletten savrularak yaralanan B.K, H.K. ve B.K. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma, sürücü H.T'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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