Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 38 şüpheli yakalandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüphelilerin bu yöntemle 235 mağduru dolandırdığı ve 2 milyar 582 milyon liralık kazanç sağladığı öğrenildi.

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