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        Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 38 şüpheli yakalandı

        Aydın merkezli 11 ilde, "yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 38 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:02
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        Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 38 şüpheli yakalandı
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        Aydın merkezli 11 ilde, "yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 38 şüpheli gözaltına alındı.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yayımladığı sponsorlu reklamlarla "yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüphelilerin bu yöntemle 235 mağduru dolandırdığı ve 2 milyar 582 milyon liralık kazanç sağladığı öğrenildi.

        Aydın, Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Sinop ve Niğde'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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