Aydın'da süs ağacı araçların üzerine devrildi

Olay, saat 18.30 sıralarında Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımın üzerinde bulunan süs ağacı, yola doğru devrildi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağacı keserek yoldan kaldırdı. Olayda kimse yaralanmazken, 2 araçta hasar oluştu.

AYDIN’ın Efeler ilçesinde bir süs ağacı, araçların üzerine devrildi. Olayda kimse yaralanmazken, araçlarda hasar oluştu.

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