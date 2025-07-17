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        Aydın'da süs ağacı araçların üzerine devrildi

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir süs ağacı, araçların üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 19:58 Güncelleme: 17.07.2025 - 20:00
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        Aydın'da süs ağacı araçların üzerine devrildi
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        AYDIN’ın Efeler ilçesinde bir süs ağacı, araçların üzerine devrildi. Olayda kimse yaralanmazken, araçlarda hasar oluştu.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımın üzerinde bulunan süs ağacı, yola doğru devrildi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağacı keserek yoldan kaldırdı. Olayda kimse yaralanmazken, 2 araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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