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        11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 38 gözaltı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesi merkezli 11 ilde sosyal medya üzerinden 'yüksek kazanç' vaadiyle 235 kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:36 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:40
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        11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 38 gözaltı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesi merkezli 11 ilde sosyal medya üzerinden 'yüksek kazanç' vaadiyle 235 kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 14 Temmuz'da Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli olmak üzere Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Sinop ve Niğde'de eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Toplam 38 şüpheli gözaltına alındı.

        15 PARAVAN ŞİRKETE EL KONULDU

        Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden sponsorlu cazip reklamlar kullanarak 'yüksek kazanç' vaadiyle tuzağa düşürdükleri vatandaşları kurdukları paravan şirketler aracılığıyla dolandırıp, yüklü miktarda vurgun yaptıkları belirlendi. Şüpheliler tarafından kurulduğu belirlenen 15 paravan şirkete el konulurken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüpheli işlem hacminin 2 milyar 582 milyon 605 bin TL olduğu belirtildi. Şüphelilerin 11 ilde toplam 235 kişiyi dolandırdıkları saptandı. 38 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazili Adliyesi'ne sevk edildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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